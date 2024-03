Vincenzo La Monica porta in alto la gloriosa tradizione della pasticceria messinese

Medaglia di bronzo al Campionato italiano juniores di pasticceria . Un traguardo prestigioso quello raggiunto da Vincenzo La Monica, 21enne pasticcere messinese, originario di Venetico, ottenuto al 45esimo Salone internazionale di gelateria e pasticceria (Sigep). Un concorso, rivolto agli under 24, che rappresenta una prima opportunità di confronto con altre giovani eccellenze. «Sono l’unico siciliano sul podio – dice Vincenzo – e per questo sono molto soddisfatto, anche perché quando sono partito non pensavo di raggiungere questo traguardo. È davvero una bella soddisfazione».

Sul tema “Un futuro sostenibile”, Vincenzo La Monica ha realizzato una scultura sull’ecosistema marino , mentre la preparazione finale è un inno alla sicilianità: «Avendo una pasticceria di fronte al mare – dice il giovane di Venetico – la scelta del tema da proporre è stata immediata. Ho pensato agli animali e al modo in cui dovremmo ridurre l’inquinamento per il loro bene, realizzando dei delfini e delle onde e utilizzando una pala eolica che però durante il viaggio si è rotta.

Tanti i sogni per Vincenzo La Monica e grandi sono anche le ambizioni per un 21enne che non ha tremato neanche di fronte alla tensione della gara. «È stato pesante – ricorda – e serve anche una certa preparazione fisica, perché si inizia molto presto la mattina e si finisce intorno alle 17. Occorre tanta concentrazione, senti il ticchettio del timer, sale un po’ di nervosismo e invece bisogna restare tranquilli, rimediando agli imprevisti che possono accadere. È una situazione davvero molto tosta, ma alla fine è stata ricompensata dalla grande gioia e dall’emozione». E il futuro? «Ho tanti sogni, devo fare ancora molta strada, ma vorrei riuscire a vincere il Mondiale e raggiungere le più importanti vette della pasticceria, non solo italiana».