Noi Magazine, la GDS Academy al via a Messina tra nuovi media e IA: ecco cosa cambia e cosa non cambierà

Una tecnologia pervasiva, candidata a divenire “invasiva”, con effetti dirompenti se non adeguatamente previsti e governati. Un rischio trasversale, al quale sono esposte certamente le fasce più fragili e meno informate, ma non solo. Con un indice di gravità direttamente proporzionale rispetto ai limiti oggettivi e soggettivi nella conoscenza di una materia in continua e per molti versi sorprendente evoluzione.

Il contributo di Ses al dibattito

L’intelligenza artificiale è - non da oggi - il tema del momento, al centro di un’analisi che sta però diventando - ed è questa la novità - sempre più ampia e condivisa, anche rispetto all’utenza non specializzata, di pari passo con l’inarrestabile aggiornamento degli ambiti di applicazione e il crescente profilarsi di opportunità ma anche di allarmanti criticità nella tutela di prerogative e diritti personali. Anche Società Editrice Sud Gazzetta del Sud Giornale di Sicilia punta a contribuire al dibattito, per fornire nuovi e autorevoli spunti di riflessione sui propri territori di riferimento, Sicilia e Calabria e non solo, rispetto a tutto il suo vasto pubblico, ma con una speciale attenzione per una platea particolarmente significativa: quella delle giovani generazioni e del mondo scolastico e universitario, destinatario dell’impegno del gruppo tra informazione e formazione. Lo fa ancora una volta attraverso la GDS Academy, il ciclo di eventi nell’ambito dei percorsi di media literacy, l’“educazione” al corretto approccio verso i media, promossi dal gruppo in particolare con il progetto multimediale “Gazzetta del Sud in classe con Noi Magazine”, legato allo storico inserto nato nel 1996 e giunto quest’anno alla quinta edizione, con un vastissimo e affezionato seguito tra le scuole e le università siciliane e calabresi, coinvolte nella produzione di contenuti da pubblicare sull’inserto.

Il senatore Barachini inaugura la GDS Academy

E proprio con la platea giovane di Gazzetta del Sud dialogherà venerdì 17 novembre alle 10 nell’auditorium del polo aziendale di Messina il sottosegretario con delega all’informazione e all’editoria Alberto Barachini, che ha accettato l’invito rivoltogli dal presidente e direttore editoriale di Ses Lino Morgante ad incontrare studentesse e studenti, animati da un interesse consolidato rispetto ai temi al centro dell’evento: “Informazione di qualità tra nuovi media e intelligenza artificiale”.

L’avvento dell’IA generativa, infatti, sarà trattato declinandone le accezioni più legate al mondo dell’editoria e della comunicazione, con particolare riguardo alla disinformazione, ai rischi per la proprietà intellettuale e all’impegno comune per la tutela di valori costituzionalmente garantiti e legati, tra diritti e doveri, alla libera circolazione delle idee.

L’evento inaugurale dell'edizione 2023-2024 della GDS Academy sarà preceduto da una visita del sen. Barachini, che si terrà nella serata di giovedì 16, nel polo aziendale messinese di Ses, con le redazioni dei media (giornale cartaceo, sito web, tv e radio) e le rotative che ogni giorno stampano undici quotidiani: i due del Gruppo e nove testate nazionali poi distribuite tra Sicilia e Calabria. Ambienti che spesso ospitano le scolaresche e i gruppi universitari in visita, per una full immersion nel cuore di una realtà produttiva affascinante, in un contesto che consente di seguire l’intera filiera multimediale dell’informazione professionale, dall’attività sinergica delle redazioni giornalistiche sui diversi canali al processo di fotoincisione e poi stampa e distribuzione dei giornali.

Il dibattito con scuole e università

L’incontro di venerdì 17, in diretta streaming sul canale youtube della Gazzetta, si aprirà alle 10 con l'introduzione del presidente e direttore editoriale di Ses Lino Morgante. Quindi il sen. Barachini approfondirà il tema dell'incontro, sviluppato anche sul fronte dell’incalzare dei “nuovi media”, e poi dialogherà con studentesse e studenti delle scuole e delle Università siciliane e calabresi coinvolte nei progetti avviati attraverso le due testate del Gruppo Ses con l'inserto "Noi Magazine" di Gazzetta del Sud e l'inserto "GDScuola" del Giornale di Sicilia, che ogni settimana all'interno dei quotidiani raccontano il mondo studentesco con la stessa voce dei protagonisti, declinata sui canali multimediali del network (carta stampata, siti web e social, tv, radio). Parteciperanno i rappresentanti istituzionali del territorio, con cui Ses lavora in sinergia, e interverranno, in presenza e in collegamento, le comunità scolastiche e universitarie.

L'informazione di qualità e la formazione per i giovani

L'attività di Ses per le giovani generazioni, condotta nel solco della missione della Fondazione Bonino Pulejo, ente no profit azionista di riferimento della società, punta a creare un pubblico consapevole, incentivando l'interesse per l'informazione di qualità, la lettura critica e la scrittura responsabile, e contribuendo assieme alle istituzioni dei territori alle attività di educazione digitale e di contrasto all'abbandono degli studi. E l’intelligenza artificiale è un tema sempre più dibattuto anche nell’universo scolastico sotto molteplici aspetti, dall’organizzazione alla didattica inclusiva alla lotta alla dispersione: la Regione Siciliana, ad esempio, ha appena annunciato lo stanziamento di 1,8 milioni di euro per finanziare progetti sperimentali nelle scuole superiori. L’IA era già stata al centro dell’evento di chiusura della scorsa stagione della GDS Academy, ed era stata trattata sempre in riferimento all’informazione di qualità sotto l’aspetto inerente la tutela della privacy, con l’intervento in auditorium dell’avv. Guido Scorza, componente del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali, alle cui attività di sensibilizzazione sul valore dei dati Ses contribuisce in maniera stabile nei percorsi di educazione digitale rivolti soprattutto ai più giovani.

La responsabilità "umana" che non deve cambiare

I rischi e le opportunità dell’intelligenza artificiale sono stati al centro dell’articolato confronto promosso da Adnkronos al Palazzo dell’Informazione di Roma, il quartier generale del gruppo editoriale che ha invitato voci autorevoli, tra cui numerosi rappresentanti del mondo imprenditoriale. Tra gli interventi anche quello del sen. Barachini, che ha toccato numerosi punti inerenti l’azione di governo in materia, a sostegno dell’informazione di qualità che deve essere caratterizzata da «trasparenza», con la possibilità di identificare un contenuto prodotto artificialmente distinguendolo da un contenuto prodotto dalla creatività umana, anche attraverso una eventuale «etichettatura dei contenuti».

Un argine, dunque, al dilagare di fake news e uno stimolo a dare sempre più valore alla competenza ma soprattutto alla responsabilità, che - nel giornalismo e non solo - rimane il vero tratto distintivo dell’essere umano rispetto a qualsivoglia algoritmo: ciò che non deve mai cambiare mentre tutto il resto cambia.