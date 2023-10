L’Ateneo di Messina ha fretta di voltare pagina. A inizio dicembre il nuovo rettore

Durerà poco la vacatio all’Università di Messina. Tra un mese e mezzo l’ermellino lasciato da Salvatore Cuzzocrea – travolto dalla bufera su rimborsi, pagamenti alla sua azienda agricola e persino da pesanti dubbi sollevati sulla sua attività di ricerca – verrà indossato da un nuovo rettore. Il decreto di indizione delle elezioni verrà quasi certamente firmato oggi dal nuovo decano dell’Ateneo peloritano, il prof. Antonio Panebianco, che un paio di settimane fa, nell’immediata vigilia della tempesta, ha preso il posto del prof. Letterio Bonina, andato in pensione a fine settembre, dopo un’estate di polemiche e diatribe accademiche proprio sulle prossime elezioni.

Le date non sono ufficiali, ma le indiscrezioni corrono: la prima tornata elettorale dovrebbe tenersi un giovedì, il 23 novembre. Qualche giorno dopo (il 27?) si terrà il secondo turno, quindi il 1 dicembre l’eventuale ballottaggio. Il 2 dicembre, un sabato, lo spoglio, per arrivare, così, ad avere un nuovo rettore prima dell’Immacolata. Tempi brevi, dunque, anche perché c’è voglia di andare a votare e di restituire una parvenza di normalità al vertice di un’istituzione travolta anch’essa, di riflesso, dalle dimissioni di Cuzzocrea.

Il clima di tensione si respirava anche ieri mattina, durante la prima seduta del Senato accademico dal giorno delle dimissioni. In pochi minuti il prorettore vicario, Eugenio Cucinotta, affiancato dal direttore generale, Francesco Bonanno, ha comunicato ai senatori che il ministero dell’Università e della Ricerca ha ratificato la rinuncia all’incarico di Cuzzocrea. Un passaggio formale, che però istituzionalizza un momento di rottura che, finora, si era consumato, dentro l’Ateneo, solo in un incontro tra l’ex rettore e i direttori di dipartimento a lui più vicini, prima che venisse diffusa una lettera con la quale Cuzzocrea spiegava le sue ragioni.