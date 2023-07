Messina, ancora disagi alle Masse. Ma c'è tanto cuore: arrivati due gruppi elettrogeni per le case senza luce

Continuano i disagi per le comunità messinesi colpite dagli incendi degli ultimi giorni. Nei villaggi delle Masse la gente sta facendo i conti con la mancanza di energia elettrica (ieri pomeriggio il sacerdote era alla ricerca di un piccolo gruppo elettrogeno) e di acqua (si va avanti con le autobotti dell’Amam); le linee telefoniche sono ancora interrotte, assente la ricezione di segnali televisivi.

In queste ore però non si ferma la catena umana di solidarietà. Il giovane parroco don Giunti non ha smesso un istante di stare vicino alla sua gente. Anche tramite la pagina Facebook “Parrocchie delle Masse”, continua a condividere aggiornamenti, richieste di aiuto. L’ultima, ieri pomeriggio: “Qualcuno può prestarci un piccolo gruppo elettrogeno per due abitazioni rimaste senza luce?”.

L’appello è stato subito raccolto dal Nucleo diocesano di Protezione Civile che ha provveduto a consegnare in mattinata due gruppi elettrogeni con l’occorrente per poterli allacciare. La squadra dei volontari con il presidente Luciano Venuto si è adoperata per il montaggio e dalle 12,30 le due famiglie di Massa San Nicola hanno finalmente l’energia elettrica in casa.