Capo d'Orlando, zero manutenzione dell'Iacp e... la fogna arriva dentro casa

Interviene il Comune di Capo d’Orlando, sostituendosi all’Istituto autonomo case popolari di Messina, per il ripristino della condotta fognaria delle case popolari di contrada Bruca, evitando così l’aggravarsi di una emergenza che era ormai prossima a registrare gravissimi risvolti sanitari.

È un intervento tampone quello effettuato da Palazzo Europa dopo le numerose segnalazioni che sono giunte al centralino del Comune da parte di parecchi residenti.

Il costo dell’intervento, così come scrive il primo cittadino Franco Ingrillì, nella ordinanza di ripristino della funzionalità fognaria, sarà addebitato all’Istituto autonomo case popolari di Messina perché, come si legge nel documento, gli sversamenti fognari «sono riconducibili all’assoluta mancanza di manutenzione ordinaria e straordinaria dei sopracitati impianti di sollevamento acque bianche e nere, il cui blocco ha impedito il mancato loro smaltimento ed ha finito per interessare anche l’interno degli alloggi, fino al primo piano, con evidente grave pregiudizio per l’igiene e la salute degli stessi inquilini».

Ad intervenire su mandato del Comune è stata la ditta “Lenzo Rosalinda” di Raccuia. Si tratta del primo passo verso la sistemazione definitiva dell’impianto di depurazione che, secondo gli abitanti, presenta ancora diversi punti critici.

