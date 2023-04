Cimitero di Messina: il deposito rimarrà chiuso per le feste di Pasqua

L’Assessore con delega ai Cimiteri Massimiliano Minutoli a seguito di una riunione tecnica con il Dirigente del Dipartimento dei Servizi Manutentivi Pietro Certo, in merito ai lavori di sistemazione della copertura del tetto del deposito del Gran Camposanto, rende noto che il locale deposito rimarrà chiuso anche per le festività pasquali di domenica 9 e lunedì 10 aprile.

“A causa degli eventi meteorici che si sono registrati non è stato possibile procedere al getto della copertura d’isolamento del deposito. Considerato altresì – spiega l’Assessore Minutoli – che le previsioni meteo non saranno ottimali nel prosieguo della settimana, per ragioni di tutela della sicurezza e incolumità pubblica, e vista la concomitanza con le festività pasquali, si è reso necessario prorogare la chiusura al pubblico della camera mortuaria”. “Ci rendiamo partecipi del disagio subito dai parenti dei defunti e stiamo accelerando al massimo le procedure per assicurare una degna sepoltura nel più breve tempo possibile”, conclude Minutoli.

