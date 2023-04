Taormina, guerra alle barche a Isola Bella: ecco le regole per la nuova stagione

È ormai imminente il via alla stagione turistica 2023 ed il Comune prova ad accelerare l'iter per la collocazione dei corridoi di lancio, necessari per l'avvicinamento delle imbarcazioni al litorale nel periodo estivo.

L'iter riguarda, in particolare, la Riserva Naturale di Isola Bella. È stata avviata la predisposizione della relativa pratica che dovrà avere il placet della Capitaneria di Porto. I tempi comunque, a quanto pare non saranno brevissimi e l'attivazione dei corridoi potrebbe scattare nella migliore delle ipotesi a fine maggio o al più tardi nella prima decade di giugno.

Una riunione operativa si è svolta proprio in questi giorni, con l'Amministrazione che ha attivato i contatti con gli uffici preposti. Come si ricorderà un'apposita ordinanza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Capitaneria di Porto-Guardia Costiera (la n.116/09) regola la balneazione. Infatti ha previsto, a suo tempo, che nello specchio d’acqua antistante il territorio della riserva naturale orientata Isolabella vengano individuate due zone marine denominate zona “A” e zona “B” per le quali si stabiliva il divieto assoluto di immersione subacquee, pesca, ormeggio, navigazione a vela o a motore.

