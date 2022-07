Messina, quei ragazzi del ’68 che... fondarono l’Archimede

Una serata in allegria, in un noto locale di Ganzirri, un regalo che la vita ci ha concesso: ricordare il cinquantesimo anniversario del nostro diploma! Il liceo, l’Archimede, noi i padri fondatori - così ci chiamavamo, così ci chiamiamo per celia ancora oggi - costretti ad emigrare dal “Seguenza” durante l’anno scolastico 1968/1969 in quella che all’inizio era solo una sezione staccata, ubicata in una zona che tanti di noi nemmeno conoscevano, lungo il corso del torrente Boccetta allora a cielo aperto. Nel 1972, cinquant’anni fa (il secolo scorso, anzi il millennio scorso!), si concludeva il nostro percorso scolastico; poi ognuno ha imboccato la sua strada, costellata, come quella di tutti di gioie e sofferenze. Oggi un tuffo nel passato e nella memoria. Questi i partecipanti all’evento del 21 luglio 2022: Giovanni Puleo, Michelangelo Restuccia, Vittorio Currò, Mimmo Grosso, Tonino Sanò, Giovanni Manzella, Enzo Carollo, Nino Andriolo, Mimmo Santoro, Pippo Parisi, Guglielmo Asta. Un ricordo particolare per chi anzitempo ci ha lasciato: Maurizio Vendrame, Enzo Ferraù, Mimì Caccamo.

