Messina, a piazza Cairoli dopo la Ruota scatta l’ora dei cantieri

La ruota panoramica se ne è andata da una settimana e adesso c’è spazio per far partire i lavori della piazza. A Cairoli, fra un mese, dovrebbe essere aperto il cantiere per il restyling di uno spazio baricentrico nella mobilità cittadina e centrale nella vita commerciale.

La gara d’appalto è oramai agli sgoccioli e fra una settimana si saprà quale sarà l’azienda incaricata della realizzazione di un’opera particolarmente attesa perché destinata a cambiare l’aspetto ad un’area che è diventata pedonale poco meno di dieci anni fa, ma che non è mai stata trasformata in un’isola con tutti i crismi. La gara d’appalto è oramai agli sgoccioli e fra una settimana si saprà quale sarà l’azienda incaricata della realizzazione di un’opera particolarmente attesa perché destinata a cambiare l’aspetto ad un’area che è diventata pedonale poco meno di dieci anni fa, ma che non è mai stata trasformata in un’isola con tutti i crismi.

