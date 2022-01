Messina, ragazza investita da un bus Atm in via Cesare Battisti. Trasportata in ospedale

Grande paura oggi pomeriggio in via Cesare Battisti, dove una giovane di 24 anni è stata "investita" da un autobus dell'Atm diretto a Giampilieri. Immediati i soccorsi prestati alla giovane da parte dei passanti e anche dell'autista del mezzo che si è prontamente fermato. Anche i passeggeri del bus sono subito scesi per accertarsi delle condizioni della giovane. Chiamato il 118, i sanitari per il caos viario in quell'ora di punta sono arrivati sul posto a piedi. La giovane, scesa dal marciapiede e urtata dal mezzo, ha riportato alcune fratture - ma non è in pericolo di vita - ed è stata trasportata al Policlinico. Lo stesso presidente dell'Atm, Pippo Campagna, ha telefonato ai genitori della 24enne per sincerarsi dello stato di salute della ragazza e per manifestare la propria vicinanza per quanto accaduto.

