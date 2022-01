Salme scambiate all’obitorio del Policlinico di Messina: defunta di Itala finisce a Merì

Una storia incredibile, quasi da non credere se non fosse che tutto trova gli opportuni riscontri nella realtà. La provvidenziale segnalazione del personale di un’agenzia di onoranze funebri della zona ionica, a cui era stato affidato l’incarico di trasportare la salma di una pensionata di Itala Marina deceduta al Centro Covid del Policlinico di Messina, è valsa a risolvere un clamoroso errore consequenziale ad uno scambio di defunti. Scambio che, in caso contrario, quasi sicuramente non sarebbe stato mai scoperto. La donna, una pensionata di 74 anni, dopo il suo decesso avvenuto nei giorni scorsi, è stata trasferita nell’obitorio del nosocomio messinese in attesa che la salma venisse riconsegnata ai suoi familiari. Contemporaneamente nella stessa camera mortuaria è stato portato il cadavere di un altro anziano pensionato, originario di Merì, nella zona tirrenica, anch’egli deceduto per le complicazioni sopraggiunte al suo stato di salute a causa del contagio del virus. Espletate le formalità di rito per entrambe le vittime, le autorità sanitarie competenti hanno disposto il trasferimento delle salme nei paesi di origine per lo svolgimento delle esequie. A questo punto l’incredibile errore tanto che i necrofori incaricati dai familiari dell’uomo deceduto, nel trasferimento della salma hanno scambiato - bisognerà adesso accertare le cause - i defunti.

