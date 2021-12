Il bollettino Covid delle ultime 24ore fa registrare un altro decesso a Messina. Si tratta di un 67enne di Terme Vigliatore morto il 3 dicembre scorso al Policlinico. L'uomo non era vaccinato

Sul fronte ricoveri, invece, sono 41 al Policlinico (di cui 14 in Rianimazione), 9 al Papardo (di cui 2 in Rianimazione), 6 al Cutroni Zodda di Barcellona e 4 all'Irccs Piemonte. Sessanta in totale.

