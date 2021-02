Messina: Smart Future Academy, gli studenti "incontrano" il mondo del lavoro

Aiutare i giovani a comprendere cosa fare da grandi attraverso il contatto con eccellenze dell'imprenditoria, della cultura, della scienza, dell'arte e della comunicazione, che in uno speech intenso ed emotivo raccontano l'esperienza personale rivelandone le chiavi del successo. E’ il format ideato da Smart Future Academy Online, l’innovativo progetto “itinerante” rivolto agli studenti delle scuole superiori che hanno la possibilità di interagire direttamente ponendo domande agli speaker - selezionati da un autorevole Comitato Scientifico ai quali viene chiesto di raccontare ai ragazzi come sia possibile raggiungere gli obiettivi professionali legati alle proprie attitudini, senza rinunciare alla passione. Gli speaker incontrano gli studenti sulla piattaforma online per rispondere alle loro domande. È un momento fondamentale per i ragazzi: un’occasione di confronto e di dialogo. Le domande arrivano dai ragazzi direttamente tramite social e vengono selezionate dallo studio.

Partita il 4 novembre 2020 da Como-Lecco, la staffetta di eccellenze che sta facendo tappa in numerose città italiane (Cremona, Parma, Milano, Imperia, La Spezia Savona, Piacenza, Messina, Firenze, Torino, Bologna, Grosseto, Livorno, Padova, Varese e Brescia), si concluderà in primavera a Napoli.

Venerdì prossimo 12 febbraio Smart Future Academy Online “sbarca” anche a Messina; l'evento, a partire dalle 8,30, sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook dell’Academy. Dopo i saluti istituzionali del direttore dell'Ufficio scolastico regionale Stefano Suraniti e della presidente e co founder di Smart Future Academy Online Lilli Adriana Franceschetti, interverranno gli imprenditori Pietro Ambra, vice presidente nazionale Confcommercio Giovani, Ivo Blandina, presidente della Camera di Commercio di Messina e vicepresidente vicario di Unioncamere Sicilia, Costantino Di Nicolò, presidente della Confederazione Nazionale Artigianato di Messina, Massimo Piacentino, delegato regionale Coldiretti Giovani Imprese Sicilia, il rettore dell'Ateneo di Messina Salvatore Cuzzocrea, l'architetto Flora Mondello, Giulia Giuffrè, direttore marketing e sustainability ambassador del gruppo Irritec, il tenente colonnello dei Carabinieri Mauro Izzo, la giornalista Lilly La Fauci.

All'evento interverrà anche l'editore Lino Morgante, presidente e direttore editoriale della Società Editrice Sud, media partner dell’iniziativa che annovera , fra i partner istituzionali, la Regione siciliana, Sicindustria Messina e Unioncamere. Gli ospiti si collegheranno in studio con il web conduttore Davide Briosi e la studentessa universitaria Sara Tononi.

Gli eventi di Smart Future Academy sono validi ai fini dei programmi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO) degli studenti, i quali avranno anche la possibilità di visitare i “Workshop Smart” e prenotare i “Percorsi Smart” un punto d’incontro tra scuola e mondo del lavoro realizzati in stretta collaborazione con gli speaker e i partner.

Info e iscrizioni su www.smartfutureacademy.it.

