Messina, il comandante della polizia municipale Blasco ospite alla Gazzetta: "Felice di essere rimasto"

Il comandante della polizia municipale Stefano Blasco è stato l'ospite della penultima puntata dell'Arrofondimento, la rubrica della RTP in collaborazione con Gazzettadesud online. Negli studi della redazione digital ha risposto alle domande di Salvatore De Maria e Sebastiano Caspanello. Vari i temi toccati, ovviamente quelli legati alla viabilità in particolar modo. Blasco si è detto felice di essere stato confermato alla guida del corpo dopo la scadenza annuale del suo contratto. Tra sei mesi, quando scadrà il nuovo mandato, conta di partecipare al concorso che verrà bandito per rimanere a pieno titolo a Messina dove spera di trasferirsi a vivere.

La parola d’ordine di Blasco è: pianificare. E si pensa già all’estate, in questo senso: «La litoranea è una strada in cui obiettivamente la circolazione è difficoltosa e non è sicura per certi versi – dice il comandante –. Tornerà il presidio sulla pista ciclabile, tornerà un pattugliamento in moto continuo e ho fatto già la proposta al servizio di viabilità di sostituire i birilli tra le due carreggiate con dei cordoletti scavalcabili, forse più idonei. E poi ci saranno presidi fissi nell’isola pedonale di Torre Faro, anche con monopattini e biciclette».

Estate che, a Messina, significa anche controesodo: «Il controesodo non mi spaventa – si mostra sicuro Blasco –. Il lavoro fatto l’anno scorso è ancora migliorabile e sono sicuro che avremo ottimi risultati, anche in termini di immagine. Penso, ad esempio, alla possibilità di rimuovere e ripristinare agevolmente la segnaletica, in base ai flussi. E in alcuni punti nodali, soprattutto quelli di bivio tra gli imbarcaderi, vorrei rendere più chiari i percorsi per i vacanzieri».

La trasmissione che potete seguire qui, andrà in onda sulla RTP venerdì 19 maggio alle ore 15.15

© Riproduzione riservata