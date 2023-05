Messina, il comandante della polizia municipale Blasco ospite alla Gazzetta: "Felice di essere rimasto"

Il comandante della polizia municipale Stefano Blasco è stato l'ospite della penultima puntata dell'Arrofondimento, la rubrica della RTP in collaborazione con Gazzettadesud online. Negli studi della redazione digital ha risposto alle domande di Salvatore De Maria e Sebastiano Caspanello. Vari i temi toccati, ovviamente quelli legati alla viabilità in particolar modo. Blasco si è detto felice di essere stato confermato alla guida del corpo dopo la scadenza annuale del suo contratto. Tra sei mesi, quando scadrà il nuovo mandato, conta di partecipare al concorso che verrà bandito per rimanere a pieno titolo a Messina dove spera di trasferirsi a vivere. La trasmissione che potete seguire qui, andrà in onda sulla RTP venerdì 19 maggio alle ore 15.15

