La presidente di Messina Servizi ha risposto alle domande dei giornalisti e dei cittadini

Terzo appuntamento con APProfondimento - Incontri in Gazzetta. Intervistata dai giornalisti Salvatore De Maria e Sebastiano Caspanello, ha partecipato la presidente di Messina Servizi Maria Grazia Interdonato. Tanti gli argomenti trattati, dalla differenziata alla tari, dalle discariche alla pulizia delle spiagge. Anche in questa occasione l'ospite ha potuto rispondere alle domande dei cittadini che sono pervenute nei giorni precedenti attraverso i nostro canali sociale e il numero WhatsApp 335.5492877. La trasmissione andrà in onda sulla RTP venerdì alle 15.15, al termine della prima edizione del telegiornale

