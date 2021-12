Messina, scivolone sul sagrato per gli sposi. Matrimonio con imprevisto per la bellissima attrice Ivana Zimbaro

Una piccola disavventura, ma con un gran sorriso finale. Tipico del suo spirito. Ivana Zimbaro, attrice e volto noto a Messina, ha regalato una splendida risata a tutti gli invitati dopo essere rovinosamente scivolata sul sagrato, tirata giù dal neo marito Giuseppe Privitera. Si era appena conclusa la funzione religiosa quando i due sposi stavano per salutare tutti sul sagrato della Chiesa di Santa Caterina, con il consueto lancio di riso e petali. Ma complice la pioggia e il riso lo scivolone dello sposo che ha trascinato la bellissima Ivana. Poco male, un gran sorriso per tutti.

Chi è Ivana Zimbaro

Laureata in Lingue e letterature straniere moderne con 110/110 e lode accademica presso l’Università di Messina, Ivana prosegue la sua formazione conseguendo il Master in Teatro euromediterraneo. Nel 2005 frequenta lo stage di doppiaggio presso gli studi Rai-Saxa Rubra di Roma, con Massimo Giuliani ottenendo la qualifica di doppiatrice. Nel 2004 conquista una Borsa di studio “Bonino Pulejo” su “Tecnica di traduzione di sceneggiatura cinematografica straniera con particolare attenzione allo studio del doppiaggio”. Nello stesso anno frequenta l’Accademia di recitazione e doppiaggio “Corrado Pani” ottenendo la qualifica di attrice. Dal 2003 al 2009 lavora in alcune produzioni cinematografiche (tra cui la serie "Don Matteo" e un film del regista Dario Argento), pubblicità e trasmissioni televisive. Dal 1999 fino al 2010 lavora in numerose produzioni teatrali. Collabora con alcune società come doppiatrice.

Ai due sposi gli auguri della Gazzetta del Sud.

© Riproduzione riservata