Performer Italian Cup su Rai2, applausi al milazzese Davide Patti

È calato il sipario su Performer Italian Cup, ovvero il campionato italiano delle arti scenico-sportive, andato in onda sui Rai 2, in seconda serata. E il giovane milazzese Davide Patti ha brillato con la sua bravura durante la scena del musical "Priscilla, la regina del deserto", nel brano "Don't leave me this way". Il programma, sotto la direzione artistica della catanese Valentina Spampinato, conduttrice dello show, assieme al ballerino e coreografo Garrison, con la regia di Luigi Antonini, ha raccontato e presentato gli artisti in quanto atleti, puntando tutto sul connubio naturale tra arte e sport. Al centro del progetto, il metodo di formazione, denominato metodo P.A.S.S., ideato della stessa direttrice artistica Spampinato. Veri e propri "uffici di collocamento", che permetteranno agli artisti di ottenere dei contratti con talent-scout di fama internazionale. La gara, intanto, è stata vinta dal ventiduenne romagnolo Francesco Faggi, considerato performer completo, che ha alzato la coppa visibilmente emozionato. E intanto molti sperano in un secondo appuntamento in prima serata.

Protagonista, con la sua storia dirompente, la calabrese Giusy Versace, che ha mandato un videomessaggio commovente e pieno di forza: “Quando Valentina ha espresso la volontà di inserire nel progetto il metodo pass la disabilità ho reagito con grande entusiasmo - ha detto - Credo sia una grande opportunità per aiutare la società a crescere e penso anche che sia un preziosissimo strumento educativo per aiutare a guardarci con occhi nuovi, diversi, migliori. Io ho dovuto perdere le gambe in un incidente stradale per impararlo. Chi lo sa che l'anno prossimo io non possa essere uno dei vostri coach?”, annuncia a sorpresa l'atleta paralimpica.

Secondo classificato al Performer Italian Cup, il siciliano Corrado Neri, di Avola, un musicista completo, cantante e pianista molto apprezzato, che il 18 e il 19 dicembre si esibirà al Teatro Garibaldi di Avola portando in scena uno spettacolo su Ennio Morricone.

