Euforia Zampagna: "Sogno di allenare il Messina. Dopo 18 anni ho fatto pace con Di Napoli"

L'indimenticato bomber del Messina in serie A Riccardo Zampagna è stato a Messina in occasione dei 18 anni del Centro commerciale Tremestieri, durante il quale è stato consegnato a Maurizio Licordari il premio intitolato al padre Mino. Tra gli ospiti anche l'ex Carmelo Mancuso e il capitano dell'Acr Messina Nino Ragusa. Zampagna è stato sommerso dall'entusiasmo dei tifosi giallorossi e sul palco, dove è stato intervistato da Salvatore De Maria che in quegli anni ha raccontato le cronache del calcio peloritano, ha svelato aneddoti curiosissimi e manifestato un desiderio: poter allenare il Messina. Dopo, negli uffici del centro commerciale diretto da Domenico Rinaldi, ha approfondito su questo desiderio e svelato anche un retroscena riguardante lui e l'altro attaccante dell'epoca, Arturo Di Napoli. Confermando di essere andato via da Messina perchè ai ferri corti con il suo ex compagno di reparto, ha detto di averlo incontrato recentemente a Milano e cenato con lui chiarendo tutto... quasi 18 anni dopo. Infine, un ricordo, con grande affetto, per il suo allenatore in riva allo Stretto, Bortolo Mutti.

© Riproduzione riservata