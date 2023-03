L'ex giallorosso Igor Protti: "Messina nel mio cuore... quanto mi manca quella granita con panna"

Nell'intervista realizzata da Salvatore De Maria, l'ex attaccante del Messina Igor Protti (in giallorosso dal 1989 al 1992) parla collegato dalla "sua" Livorno tra passato e presente, ricordando ovviamente la sua esplosione nel mondo del calcio con la maglia biancoscudata. Compirà 56 anni a settembre, ma è già nonno di due splendidi nipoti con i quali presto conta di fare un viaggio insieme per fargli con9oscere i luoghi dove ha giocato. Messina e Bari, oltre Livorno. le tappe più importanti della sua carriera. In Toscana ci vive da sempre pur essendo nato e cresciuto in Romagna. attualmente è direttore generale del nuovo Livorno che, ripartito un anno fa dall'Eccellenza sta tentando di tornare ai festi di quella squadra dove Protti concluse la sua carriera

© Riproduzione riservata