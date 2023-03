A Messina la nona edizione del "The Combat Show": evento sportivo e di solidarietà

Si terrà domenica dalle ore 19 la nona edizione del “The Combat Show”, evento sportivo e di livello internazionale organizzato al PalaRescifina dal maestro di sport da combattimento Francesco Saladino.

Un appuntamento importante perché oltre ad esibizioni di giovani esordienti e amatori, sono previsti anche due titoli italiani pro, un titolo regionale femminile e incontro di solidarietà tra lo stesso Saladino e il campione maltese di pugilato, Dione Galea, il cui ricavato sarà devoluto all’associazione “Centro di aiuto alla vita”.

Il match clou, però, vedrà sul ring il campione messinese Ivan Sidoti, che torna a 43 anni dopo un periodo di inattività, e Vincenzo Lentini, che si contenderanno il titolo italiano k1 categoria Master 77 kg.

«Avere questa possibilità alla mia età è un privilegio e salire sul ring è sempre un’emozione. Ho fatto tanti sacrifici per rimettermi in forma grazie anche al mio allenatore, il maestro Francesco Buda», ha spiegato Sidoti, coinvolto e convinto dal maestro Saladino: «Sta facendo un grande lavoro per diffondere gli sport da combattimento. Ci ha tenuto particolarmente che partecipassi di nuovo come atleta e ho accettato per mettermi alla prova».

