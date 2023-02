Messina, il clamoroso errore di Curiale a porta vuota. Il video da "Mai dire gol"

Ci fosse ancora “Mai dire gol”, sarebbe la nuova copertina della Gialappa’s che ha costruito i propri successi proprio con gli incredibili errori visti sotto porta. Come quello che ieri, al minuto 3 della ripresa, ha visto Curiale vestito da Calloni appoggiare fuori col sinistro una palla facile facile che bisognava solo spingere dentro. Sarebbe stato l’episodio-chiave di una partita che il Messina ha male interpretato, prestandosi al “non gioco” dell’Andria e spesso finendo a provarci con i lanci lunghi che sono sempre sintomo di scarse idee. Sarebbe bastato poco per stendere una Fidelis arroccata senza pretese là dietro che si è accontentata di un punto che rischia di servirle poco nella corsa per evitare la D.

