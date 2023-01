Il Messina prepara "a porte aperte" la sfida al Catanzaro. Raciti: "Gara difficilissima" L'INTERVISTA

Seduta di allenamento al "Celeste" per il Messina ed eccezionalmente aperta alla stampa. I giallorossi stanno preparando la seconda sfida consecutiva interna contro la capolista Catanzaro, in programma domenica 29. A presentare la gara, che arriva dopo tre vittorie consecutive, il tecnico Ezio Raciti. "È stata la giusta ricompensa al lavoro che svolgono quotidianamente i ragazzi. Ora pensiamo al Catanzaro, squadra costruita per vincere e che sta disputando un campionato a parte. Sarà una partita difficilissima ma la affrontiamo con la stessa determinazione e con la voglia di essere protagonisti".

