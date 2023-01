Il messinese Ricciari al termine della Dakar: "Averla conclusa è già un successo"

Grandi risultati raggiunti alla Dakar 2023 da Antonio Ricciari, unico concorrente siciliano ad aver disputato l’insidiosa Dakar Classic che si è conclusa oggi a Damman in Arabia Saudita. Dopo aver disputato dal 31 dicembre ben 14 tappe e corso per oltre 6500 chilometri affrontando i piloti italiani e stranieri di 89 veicoli, Antonio Ricciari ha conquistato il 12esimo posto nella categoria Dakar Classic, migliorando di gran lunga il 35esimo posto che aveva raggiunto nella classifica generale del 2022.

E non solo. In assoluto Ricciari è giunto al terzo posto fra gli italiani in gara e terzo anche in categoria H 2 di regolarità. Risultati questi di assoluto prestigio per il concorrente messinese appena alla sua seconda Dakar.

Legittima dunque la soddisfazione per il pilota siciliano che insieme all’esperta navigatrice Simona Morosi ha raggiunto risultati eccezionali in una Dakar insidiosissima, con un percorso per il 70% nuovo che ha messo a dura prova anche i piloti più esperti e più blasonati.

“Non si può descrivere a parole cosa si prova ad avere in mano il cartello del finish. “ Ha dichiarato Ricciari dopo il traguardo raggiunto “Sono felicissimo per i risultati raggiunti, ma anche molto emozionato per la fine di questa grande avventura, dove fra gli abbracci tra piloti di tutte le nazionalità del mondo, l’ aver portato a termine la Dakar resta sempre il primo grande risultato. Davanti a tutto questo la stanchezza, le amarezze si dimenticano, adesso c’è solo gioia per aver compiuto una nuova emozionante impresa. Grazie a tutti coloro che ci hanno sostenuti.”

