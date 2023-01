Pasquale Lo Giudice, nuovo ds del Messina: "Faremo di tutto per portare la barca in salvo"

Allenamento aperto alla stampa questa mattina per il Messina, che al "Celeste" sta proseguendo la preparazione in vista del prossimo scontro diretto in programma domenica alle 17:30 contro la Viterbese. Presenti i tre nuovi arrivati Kragl, Perez e Ferrara, si rivede anche Fazzi fermo da diverse settimane.

Squadra a rapporto prima dell'avvio della seduta con il direttore sportivo Pasquale Logiudice, che poi si è soffermato coi giornalisti: "Faremo di tutto per salvarci, come ci ha detto il presidente Sciotto, ci sono dei reparti carenti completamente a livello numerico e non di qualità, li interverremo. Per quanto riguarda le uscite, abbiamo già avvisato i procuratori dei ragazzi che potrebbero divenire esuberi di cercare una sistemazione, ma finché saranno giocatori del Messina si comporteranno come tali e noi con loro".

