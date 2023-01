Messina, Raciti pronto a lottare: "Tornare qui una scelta di cuore" VIDEO

Prima conferenza della seconda esperienza sulla panchina del Messina per Ezio Raciti, a caccia della seconda impresa consecutiva dopo la salvezza conquistata nella scorsa stagione. Obiettivo difficile ma l'allenatore, che lavorerà ancora al fianco di Daniele Cinelli e con Onorati e il ritrovato Restuccia nello staff, ha mostrato voglia, idee chiare e consueta umiltà.

"Massima determinazione. Gli stimoli sono di chi vuole lottare con tutte le forze per cercare di essere d'aiuto a questa maglia. Tutto quello che posso fare e dare al Messina, sarà dato e sarà fatto"

Sul mercato contatti costanti con il presidente Pietro Sciotto e il ds in pectore Pasquale Logiudice. Già individuati i reparti sui quali intervenire, poi molto dipenderà anche dalle dinamiche di mercato. Chiesti elementi titolari, esperti e pronti a giocare, non figure di ritocco. La proprietà ha garantito di essere pronta a tutti gli sforzi necessari per tentare il miracolo.

Per la gara di domani contro il Francavilla subito convocato Ermanno Fumagalli, che dovrebbe giocare dall'inizio (out e in partenza l'Under Daga). In panchina Iannone anche se non al top della forma.

