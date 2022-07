Il Messina riparte da Auteri: "Qui grande realtà calcistica, ora una nuova direzione" VIDEO

"Abbiamo il miglior allenatore della serie C. Sono contento di averlo portato a Messina". Parole entusiaste quelle del presidente del Messina, Pietro Sciotto, nel giorno della presentazione di mister Gaetano Auteri e di Marcello Pitino, confermato nel ruolo di direttore sportivo. "Una coppia vincente e importante", ha aggiunto il massimo dirigente. E il lavoro del ds è già iniziato per "dare una struttura adeguata. C'è massima disponibilità, competenza e attaccamento a questi colori per creare forte senso di appartenenza".

Ci si aspetta molto dal neo tecnico, tornato nella sua Sicilia: "Messina è una città piena di passione e sono felice di essere qui perchè è una grande realtà calcistica. Da siciliano sarei felice di contribuire a un miglioramento costante un percorso di crescita della società". Si riparte dalla base di 15 giocatori sotto contratto ma sono iniziate le valutazioni anche per i giovani che saranno aggiunti in rosa e "da lunedì si comincia a lavorare", ha aggiunto Auteri.

I giallorossi, infatti, saranno in ritiro a Cascia (Perugia) fino a fine mese e poi si valuterà un eventuale ritorno in città.

