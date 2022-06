Messina, quel che rimane del playground donato da Accorinti alla città

Renato Accorinti, ex sindaco della città di Messina, che ha donato due anni fa con il suo indennizzo da primo cittadino uno spazio libero dedicato al basket, nella zona falcata, in un video promosso sui social denuncia le condizioni di degrado in cui versa il "campo libero George Floyd", inghiottito dai rifiuti e dal degrado e di fatto divenuto inutilizzabile causa l'usura dei due canestri.

Lo stesso Accorinti ha indetto una conferenza stampa da tenersi entro la giornata di sabato proprio presso quel campo che ha visto centinaia di giovani esprimersi liberamente negli ultimi anni

