Il ritiro di Nibali, papà Salvatore: "Può ancora ripensarci". La mamma: "Lo avevo capito"

Papà Salvatore non crede al ritiro di Vincenzo, o forse è solo una speranza. "Ma ancora c'è tempo, secondo me ci può ancora ripensare - sussurra - Mi aveva accennato qualcosa ma io lo lascio tranquillo. Ma se lui ha preso questa decisione è giusto rispettarla". Mamma Giovanna, invece, è meno ottimista: "Io credo che si ritirerà. A meno che il finale di stagione non lo faccia ricredere. Penso, comunque, che finirà qui. Stanco? Non so se è stanco, semplicemente credo che dopo tutto quello che ha vissuto in questi anni, tra successi e anche amarezze, ha scelto così. Lo avevo capito durante questo Natale quando avevamo passato un po' di tempo assieme".

