Un video suggestivo per presentare la città di Messina al Paese in vista dell’appuntamento con l’arrivo del Giro d’Italia il prossimo 11 maggio. Tutti i monumenti, gli scorci più suggestivi, le prelibatezze della città in un video con il sottofondo delle voci del Giro. Da oggi è on line sulla la pagina social "Messina città degli Eventi e della Musica".

A realizzarlo il comitato tappa Messina 2022, coordinato da Francesco Giorgio.

