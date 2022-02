Messina, successo rigenerante. La testa già alla sfida di martedì col Monopoli

Il Messina muove la classifica grazie al successo sul Potenza ma non può gioire del tutto visto che la distanza dalla zona salvezza diretta è rimasta immutata, sette punti. La permanenza potrebbe, quindi, passare dal piano B, cioè aumentare il vantaggio dalle formazioni in fondo alla graduatoria per evitare che, a causa della distanza, servono 9 punti, si disputino i play-out. Ma servirà correre, e anche parecchio, a cominciare dalla sfida casalinga di martedì contro il Monopoli.

