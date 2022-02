Messina, il ko con il Monterosi complica la corsa salvezza

Corsa salvezza in salita per il Messina dopo i risultati del turno infrasettimanale. La squadra giallorossa, che si trova in piena zona play-out, ha adesso sette punti di ritardo dalle formazioni che la precedono. Situazione, quindi, delicata anche perché il Messina contro Foggia e Monterosi ha subito un'involuzione sul piano del gioco rispetto alle prove offerte con Palermo e Bari. Ci sarebbe, però, ancora il tempo per recuperare ma nelle prossime due partite casalinghe consecutive con Potenza, sabato, e Monopoli, martedì, servirebbero altrettante vittorie.

