De Maria racconta... Zdenek Zeman, il tecnico boemo che allenò il Messina 34 anni fa

Non tutti i tifosi giallorossi che oggi vedranno Zdenek Zeman sulla panchina del Foggia lo hanno visto su quella peloritana quasi 34 anni fa. Era il giugno del 1988 quando l’Acr Messina lo chiamò per sostituire Franco Scoglio passato al Genoa. Una sola stagione alla guida del Messina, così alla fine volle il boemo, per i dissidi avuti con la società del presidente Massimino per una buona parte del campionato. Il racconto di quei 12 mesi, le curiosità e alcuni aneddoti, nel ricordo di Salvatore De Maria che già all’epoca era uno dei cronisti che seguivano quotidianamente il Messina in ogni sua uscita

