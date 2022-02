Serie C: Messina - Foggia, il promo motivazionale per riportare i tifosi allo stadio

La società ACR Messina, reduce dai brillanti risultati conseguiti in sequenza al "Renzo Barbera" di Palermo ed al "San Nicola" di Bari che ha permesso agli uomini di mr. Raciti di raccogliere 4 punti dalle due proibitive trasferte, ha pubblicato sui propri canali social un video motivazionale con protagonisti i calciatori Giuseppe Rizzo, messinese doc, Federico Piovaccari, il capitano Luigi Carillo e Fofana, con l'obiettivo di portare quanti più tifosi possibili in vista della prossima sfida che vedrà i giallorossi ospitare i "satanelli" del Foggia di Zdenek Zeman, indimenticato maestro di calcio in riva allo stretto. Calcio d'inizio previsto per sabato 12 febbraio alle 17.30.

