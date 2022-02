In serie C l'impresa della giornata è del Messina che sbanca Bari e guarda adesso con ottimismo all'obiettivo salvezza. La squadra di Ezio Raciti, trasformata in una settimana, ha giocato con ordine, sapendo soffrire nei momenti più difficili. Sabato pomeriggio il Messina tornerà in campo per affrontare al Franco Scoglio il Foggia.

© Riproduzione riservata