In serie C si giocano domani le gare della quinta di ritorno. Turno casalingo importantissimo per il Messina che al Franco Scoglio ospita il Picerno. La squadra giallorossa cerca punti pesanti in chiave salvezza. Diverse le novità previste in formazione. Perfezionato il tesseramento dal Pescara del centrocampista messinese Giuseppe Rizzo.

