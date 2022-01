Dopo la sosta di due settimane causa Covid riprende il torneo di serie C. Domani alle 17.30 il Messina giocherà in trasferta contro la Virtus Francavilla. I peloritani si presenteranno in formazione largamente rimaneggiata.

In mattinata rifinitura sul disastrato manto erboso del Giovanni Celeste mentre non ci sono novità sostanziali sull'ingaggio delle nuove figure professionali che dovranno sostituire i dimissionari Pietro Lo Monaco e Christian Argurio.

