Prosegue la corsa ad ostacoli del Messina in vista della ripresa del campionato di Legapro in programma domenica 23 gennaio, data che rimane a rischio visto l'alto numero di contagiati.

Intanto il mercato sta per regalare il primo colpo in entrata. Si tratta del difensore di Castelvetrano Antony Angileri di proprietà della Sampdoria.

