Il messinese Antonio Ricciari corona il suo sogno: da oggi alla Dakar Classic

Il saluto di Antonio Ricciari, 50 anni, messinese, pilota fra i più esperti della scena italiana del rally è in procinto di coronare il suo sogno. Parteciperà, infatti, alla Dakar Classic con la Rteam RalliArt, scuderia fra le più prestigiose del mondo rally.

Per la prima volta nella storia della Dakar Classic un concorrente siciliano ai nastri di partenza della manifestazione, in programma in Arabia Saudita dal oggi e fino al 14 gennaio.

Il pilota messinese correrà a bordo della Mitsubyshi Evolution 3.5 un’auto dalle performances elevate che, in queste settimane, è sottoposta al controllo dei tecnici della R Team per consentirgli di guidare un’auto in grado di competere con i migliori piloti di tutto il mondo.

