Serie C: Messina, tra presente e futuro

Ultima partita del 2021 domani alle 14.30 per il Messina che al Franco Scoglio ospita la Paganese dell'ex Grassadonia. Biancoscudati a caccia della vittoria per migliorare la classifica prima del mercato e della possibile rivoluzione dell'organico. Da registrare, intanto, l'interessamento di almeno di due gruppi per l'acquisizione della società, messa in vendita del presidente Pietro Sciotto la scorsa settimana. Trattative in ogni caso complicate per richieste e tempistica

© Riproduzione riservata