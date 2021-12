Un'altra giornata senza gloria per il Messina, surclassato dalla Turris e alle prese con una crisi societaria di non facile soluzione a causa del conflitto irrisolto tra il presidente Pietro Sciotto e il direttore generale Pietro Lo Monaco. In questo contesto c'è anche la squadra che non riesce a risollevarsi, anzi con Capuano le cose sembrano andare anche peggio sul piano tecnico-tattico.

