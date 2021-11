Messina sempre più in crisi dopo la quarta sconfitta consecutiva rimediata in casa contro la Fidelis Andria. Rimane in bilico la posizione del tecnico Ezio Capuano ma in discussione ci sono tutte le componenti-squadra. Sono già cominciati gli incontri societari che dovrebbero portare chiarezza. Intanto giallorossi in silenzio stampa e alle prese con un doppio turno esterno con Taranto e Turris che non promette nulla di buono.

