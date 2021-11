In serie C si giocano le gare della 13esima giornata. Il Messina domani alle 17.30 è atteso dalla difficile trasferta di Catanzaro, una delle tre favorite, insieme a Bari e Avellino, per la vittoria del torneo. Qualche problema di formazione per il tecnico Ezio Capuano che dovrà decidere su alcuni ballottaggi.

