Messina: i colli San Rizzo teatro dell’ottava tappa del circuito Eco Trail

Una leggera pioggerellina non ha fermato l’organizzazione dell’ottava tappa del circuito Eco Trail 2021. Domenica mattina, dal piazzale Musolino, è stato dato il via al gruppo di atleti provenienti da tutt’Italia per affrontare un programma di gara che prevedeva due tragitti.

Il primo di 23 km adatto agli agonisti, l’altro di 13 più a misura per gli amanti della natura, atleti che si appassionano nel percorrere i boschi e i sentieri, per vivere la natura e soprattutto per il gusto di ammirarne i panorami. Ed i Colli San Rizzo, soprattutto nel passaggio di Pizzo Chiarino che permette di spaziare contemporaneamente sugli orizzonti del Tirreno e dello Ionio, hanno contribuito alla riuscita della giornata affascinando i partecipanti, alcuni dei quali provenienti da tutt’Italia.

La quattordicesima edizione dell’Eco Trail è una manifestazione supportata dall’Assemblea regionale siciliana, Dipartimento Rurale e Territoriale, nata per promuovere il territorio, i valori dello sport e la natura con il supporto delle aziende cittadine che hanno messo a disposizione i prodotti del territorio.

Lo scopo è di far conoscere i boschi con visite guidate e tragitti che si percorrono a piedi, supportati dall’organizzazione con la distribuzione di pacchi gare. La giornata, che ha goduto anche del patrocinio del Comune di Messina, è stata organizzata partendo dall’area attrezzata di Musolino, per attraversare la riserva dei Peloritani raggiungendo Dinnammare.

Ecotrail maschile: 1) Enrico Scimone (Odysseus Me); 2) Vincenzo Serratore (Taormina); 3) Francesco Cesare (Acsi); 4) Giovanni Barbiglia (Odysseus Me); 5) Sebastiano Di Stefano (Archimede).

Ecotrail femminile: 1) Maria Giangreco (Altofonte), 2) Elisa Azzopardi (Agones Malta); 3) Grazia Migliore ( Taormina); 4) Elisa Ioppolo (Ecotrail Sicilia); 5) Elvira Mattia Galati (Odysseus Me).

© Riproduzione riservata