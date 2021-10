Messina e Vibonese si annullano. LE IMMAGINI

Messina-Vibonese 0-0

Messina (3-5-2): Lewandowski 6; Fazzi 6, Carillo 6,5, Mikulic 6,5, Morelli 5,5, Fofana 5,5 (1’st Russo 5, 39’st Catania sv), Damian 5,5, Simonetti 5,5 (15’st Konate 5,5), Sarzi Puttini 5,5 (30’st Goncalves 5,5), Adorante 6 (15’st Balde 5), Vukusic 6. All. Capuano 5,5

Vibonese (3-4-2-1): Mengoni 6,5, Risaliti 6, Vergara 6,5, Mahrous 6, Fomov 6,5, Basso 6, Gelonese 6, Mauceri 6, (33’st Ngom sv); Tumbarello 6 (30’st Cattaneo 5,5), Golfo 6 (33’st Ciotti 6), Sorrentino 5,5 (28’st Persano 5,5). All. D’Agostino 6,5

Arbitro: Di Graci di Como 6,5

Note: ammoniti Fazzi, Ciotti. Corner: 5-1 Recupero: 0, 4’

Messina. Un punto per uno tra Messina e Vibonese. Lo 0-0 finale è specchio fedele di una gara avara di emozioni, molto combattuto ma in cui alla fine hanno prevalso le difese piuttosto abbottonate. Equilibrio totale, anche nelle occasioni rilevanti create: peloritani vicini al gol al 16' con la bordata di Vukusic dai venti metri obbliga Mengoni a rifugiarsi in corner. Per i calabresi invece la chance per passare più ghiotta arriva al 23' della ripresa, quando Mahrous da buona posizione in area calcia male e sciupa. Per il resto, praticamente poco o nulla.

