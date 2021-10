In serie C si giocano domani le gare della nona giornata. Il Messina, reduce da quattro sconfitte consecutive, è impegnato a Potenza, gara che segna il debutto in panchina del tecnico Ezio Capuano. Biancoscudati che cambieranno sistema di gioco passando al 3-5-2, diversi i ballottaggi in tutte le zone del campo.

