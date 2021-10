La quarta sconfitta consecutiva certifica la crisi del Messina che ieri contro il Monterosi Tuscia ha fornito una prestazione insufficiente. A pagare per tutti il tecnico Sasà Sullo che è stato esonerato. Al suo posto arriva l'esperto Eziolino Capuano. Nel prossimo turno per i biancoscudati è in programma la trasferta di Potenza.

