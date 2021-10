Il Messina su Eziolino Capuano: il meglio e il peggio del tecnico fuori dagli schemi IL VIDEO

Se l'Acr Messina, dopo essersi separato da Sasà Sullo, dovesse scegliere Eziolino Capuano c'è già una certezza: tifosi e giornalisti non si annoieranno. Capuano, 52 anni, soprannominato “Il Belzebù di Eboli”. E' certamente tra gli allenatori più passionali in circolazione. Sopra le righe, tarantolato, imprevedibile. Famose le sue conferenze stampa, quasi sempre sopra le righe. Famoso, oltre che per la tattica, anche per gli insulti ai suoi giocatori. Passato alla storia il suo sfogo contro i calciatori dell’Arezzo durante l’intervallo di un amichevole, sfogo che fece il giro d’Italia perché registrato e divulgato proprio da un suo atleta.

