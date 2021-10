Il Messina cade anche col Monterosi. Adesso è crisi profonda. LE IMMAGINI

Quarta sconfitta consecutiva per il Messina che cade anche in casa contro il Monterosi e ufficializza una crisi che verrà attentamente analizzata nelle prossime ore. Vantaggio ospite al 32' con una bella azione che porta Costantino al mancino del gol. Prima di rientrare negli spogliatoi i peloritani trovano il pari con Adorante che con un esterno destro in inserimento premia la bella palla di Fofana. L'ivoriano però rovina tutto al 56' quando, con il Messina in forcing per trovare il sorpasso, regala la palla agli avversari, aprendo la strada al raddoppio di Polidori. La rete che chiude la sfida arriva al '75, quando il difensore Mbende si muove da attaccante in area biancoscudata, brucia Mikulic e fa 1-3.

Messina-Monterosi 1-3

Marcatori: 32’ Costantino, 42’ Adorante, 11’st Polidori, 30’st Mbende

Messina (3-4-1-2): Lewandoski 5,5; Morelli 5,5, Mikulic 5 (36’st Fantoni sv), Carillo 5,5; Fazzi 5,5 (29’st Russo 5,5), Fofana 5, Damian 5,5, Sarzi Puttini 5,5 (36’st Goncalves sv); Balde 5,5 (13’st Milinkovic 5); Vukusic 5,5, Adorante 6,5. All. Sullo 5

Monterosi (3-5-2): Borghetto 6; Mbende 6,5, Rocchi 6, Piroli 6; Verde 6, Franchini 8 (28’st Parlati 6,5), Di Paolantonio 7, Adamo 7 (41’st Buono sv), Cancellieri 6; Polidori 7, Costantino 7,5 (43’st Caon sv). All. D’Antoni 7

Arbitro: Scatena di Avezzano 6,5

Note: 544 paganti. Ammoniti Cancellieri, Carillo,Balde, Di Paolantonio, Fofana, Sarzi Puttini, Verde. Corner 5-2, recupero 1’ e 6’.

