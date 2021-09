Seconda sconfitta in campionato per il Messina superato ieri dal Picerno. La squadra biancoscudata si è spenta dopo aver segnato la rete del vantaggio e poi è stata penalizzata da alcune decisioni arbitrali. Ma non c'è troppo tempo per ripensare agli errori visto che mercoledì al Franco Scoglio arriva il Bari capolista.

© Riproduzione riservata